Hamamcıoğlu: "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok" - Son Dakika
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Hamamcıoğlu: "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok"

14.04.2022 19:33
Hamamcıoğlu: "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok"

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok" dedi.

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, "Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimi teknik direktör konusuna tekrar indirgenmemeli. Bunun sakıncalarını hep beraber gözlemledik ve yaşadık. Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları, ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek yönetim kuruluna sunulacaktır. Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli. Zira TFF, lig maçlarında galibiyet başına 2.7 milyon TL prim ödüyor. Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sayın Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok. Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var, ancak hiç kimse seçilmeden önce, 'Şu kişi ile anlaştık veya görüşüyoruz' iddiasında bulunamaz. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık."

(İHA)

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Galatasaray Spor Kulübü, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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