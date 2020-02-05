Hamamda fenalaşan adam öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamamda fenalaşan adam öldü - Son Dakika

Hamamda fenalaşan adam öldü

1 saat önce

ANKARA'da, Tarihi Eynebey Hamamı'nın saunasında fenalaşan İsmail Büyükköse (41), yaşamı yitirdi.

Hamamda fenalaşan adam öldü, System.String[]

ANKARA'da, Tarihi Eynebey Hamamı'nın saunasında fenalaşan İsmail Büyükköse (41), yaşamı yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Osmanlı Devlet zamanından kalma Eynebey Hamamı'nda meydana geldi. Hamamın düzenli müşterilerinden İsmail Büyükköse, girdiği saunadan uzun süre çıkmadı. Hamam görevlileri, saunaya girdiğinde Büyükköse'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Büyükköse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Büyükköse'nin ölümünü şüpheli bulan polis, hamam görevlilerinin ifadelerini aldı. Büyükköse'nin ilk belirlemeye göre, nefes darlığı çekerek fenalaştığı belirtildi. Polis, olay hakkında soruşturma başlatırken, Büyükköse'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Altındağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli hamile kadın ve oğlunun ölümünde hırsızlık şüphesi!
Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 05:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamamda fenalaşan adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]