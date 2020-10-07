Hamamın kurşun kaplamalarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Hamamın kurşun kaplamalarını çalan şüpheliler yakalandı
07.10.2020 10:23
Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşun kaplamaları çalan 4 şüpheli yakalandı.
Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısındaki kurşun kaplamaları çalan 4 şüpheli yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde kurşun kaplamaları çaldığı tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler U.Ç. (16), U.İ. (17), Y.E.K. (16) ve D.Ö. (16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
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