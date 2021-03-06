Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu - Son Dakika

Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

Hamamı özleyen vatandaş kirlerini böyle attı

BURSA - Bursa'da yasakların kalkmasıyla birlikte hamamlar açıldı, vatandaşlar kese ve masaja koştu.

Korona virüs yasakları dolayısıyla 3 aydır kapalı olan hamam ve SPA'larda yasaklar Bursa'da kalktı. 3 aydır hamam ve SPA'ya gidemeyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı. Hamam kültürünün yoğun olduğu Bursa'da vatandaşlar hamamlara koştu. SPA merkezlerine giden vatandaşlar, köpük banyosu yapıp kese attırdı. Buhar odası ve saunaya girmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar masaj yaptırarak 3 ayın yorgunluğunu attı. SPA merkezi ise korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Vatandaşların hamam ve SPA'yı özlediğini belirten özel bir SPA merkezinin işletme müdürü Uğur Kaya, "Korona virüsün ikinci dalgasıyla birlikte gelen yasaklarla işletmemiz 3 ay kapalı kaldı. 3 ay sonra tekrar hizmet vermeye başladık. Vatandaşlar hamam ve SPA'yı özlemiş. Buraya gelerek en çok köpük ve masaj yaptırmak istiyorlar. Köpük banyosu, sauna, buhar odası, masaj ve havuz hizmeti veriyoruz. 3 aydır hamama gidemeyen vatandaşlar buraya gelerek 3 ayın yorgunluğunu atıyor" dedi.