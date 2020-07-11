Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, hamamlar da çeşitli önlemler çerçevesinde hizmet sunuyor. Hamam klasiği olan kese köpük ve masaj, riskli olduğundan dolayı yapılmıyor. Kese köpük sauna ve havuz için ayrı ayrı müşterilerinin olduğunu belirten bir hamam işletmecisi, korona virüs sürecinden sonra tüm müşterilerinin tekrar hamama geleceği günü bekliyor.



Korona virüs sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süre kapalı kalan hamamlar tekrar hizmet sunuyor. Hamamlar, bir dizi önlem ve yasaklar kapsamında müşterilerini tekrar ağırlıyor. Maltepe'de bulunan bir hamam da çeşitli önlemler kapsamında hizmet sunuyor. Hamam girişinde müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşteriler ayaklarına galoş taktıktan ve ellerine dezenfektan sıktıktan sonra içeri alınıyor. Hamama gelen vatandaşlar, hamamın klasiği olan kese ve köpük ve masajı yasak olduğu için yaptıramıyor. Hamamda aynı zamanda müşterilere tek kullanımlık ya da dezenfekte edilmiş şortlar veriliyor. Havuz girişinde ise vatandaşların dezenfektan ilaçlı suya basarak içeri girmeleri gerekiyor. Pandemi sürecinde işlerinin aksadığını söyleyen hamamın işletmeci ortaklarından Ali Alkun, salgın sonrasında yasakların kalkmasıyla beraber gerek havuza, gerek saunaya girmek isteyen gerekse kese yaptırmak isteyen tüm müşterilerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade etti.



Hamamın işletme ortaklarından Ali Alkun, "Sektör olarak da zor bir durumdayız ama biz gerekli tedbirleri önlemleri aldık. Girişte müşterilerimizin ilk önce ayaklarına galoş takıyoruz, daha sonra ataş ölçer ve dezenfekte ile müşterilerimizi karşılıyoruz. Çoğu kese, köpük için, masaj için geliyor ama şu an pandemi sürecinden dolayı karar nedeniyle kese köpük ve masaj yapamıyoruz. Gelen müşterilerimizin çoğu havuz kullanıyor, jakuzi kullanıyorlar. Hamamı kullanıp kendileri yıkanıp çıkıyorlar. Müşterimizden daha çok, biz gerekli tedbirleri almamıza rağmen gelirken kendi kişisel eşyalarını getirirlerse onlar için daha güvenli olur. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şortlarımız terliklerimiz havlularımız, gerekli ısılarda yıkanıp gerekli ısılarda kurutulup dezenfekte edilerek müşterilere veriliyor. İsteyen müşterilerimize tek kullanımlık şort, havlu seti satışlarımız da var. Bir an önce pandemi sürecinden kurtulup işlerimizin normale dönmesini bekliyoruz. Durumdan şikayetçiler çünkü saunayı kullanmak ilk başta yasaktı. Saunayı kullanmak istiyorlar, televizyon kanallarında da sürekli sıcaklıkta virüsün yaşamayacağını söylüyorlar. Sauna için gelen müşteri ayrı, hamam için ayrı havuz için ayrı. Gelen müşterilerimizin çoğu 'benim sitemde evimde havuzum var ben havuz için gelmiyorum' deyip geriye dönüyor. Müşteri sayısında kesinlikle azalma oldu. İnsanlar kapalı ortamlardan daha çok korkuyorlar ama dediğim gibi biz gerekli tedbirleri gerekli önlemleri aldık. Korkmasına gerek yok insanların. Sıcak ortamda bu virüs yaşamıyorsa rahatlıkla gelebilirler" dedi.



Sürekli hamama geldiğini belirten Bülent Gürpınar, "Pandemi süreci var bundan dolayı hamamlarımız kapalıydı. Ben de o hastalığı hatırlatan bir kardeşinizim. Ben de romatizma var, doktorun tavsiyesi yüzmemiz. Biliyorsunuz kese yasak. Kendi imkanlarımızla burada hem yıkanıyoruz hem de olimpik havuzu var çok güzel burada gelip vaktimizi geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL