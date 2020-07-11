Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor - Son Dakika

Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor

Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, hamamlar da çeşitli önlemler çerçevesinde hizmet sunuyor.

Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, hamamlar da çeşitli önlemler çerçevesinde hizmet sunuyor. Hamam klasiği olan kese köpük ve masaj, riskli olduğundan dolayı yapılmıyor. Kese köpük sauna ve havuz için ayrı ayrı müşterilerinin olduğunu belirten bir hamam işletmecisi, korona virüs sürecinden sonra tüm müşterilerinin tekrar hamama geleceği günü bekliyor.

Korona virüs sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süre kapalı kalan hamamlar tekrar hizmet sunuyor. Hamamlar, bir dizi önlem ve yasaklar kapsamında müşterilerini tekrar ağırlıyor. Maltepe'de bulunan bir hamam da çeşitli önlemler kapsamında hizmet sunuyor. Hamam girişinde müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşteriler ayaklarına galoş taktıktan ve ellerine dezenfektan sıktıktan sonra içeri alınıyor. Hamama gelen vatandaşlar, hamamın klasiği olan kese ve köpük ve masajı yasak olduğu için yaptıramıyor. Hamamda aynı zamanda müşterilere tek kullanımlık ya da dezenfekte edilmiş şortlar veriliyor. Havuz girişinde ise vatandaşların dezenfektan ilaçlı suya basarak içeri girmeleri gerekiyor. Pandemi sürecinde işlerinin aksadığını söyleyen hamamın işletmeci ortaklarından Ali Alkun, salgın sonrasında yasakların kalkmasıyla beraber gerek havuza, gerek saunaya girmek isteyen gerekse kese yaptırmak isteyen tüm müşterilerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade etti.

Hamamın işletme ortaklarından Ali Alkun, "Sektör olarak da zor bir durumdayız ama biz gerekli tedbirleri önlemleri aldık. Girişte müşterilerimizin ilk önce ayaklarına galoş takıyoruz, daha sonra ataş ölçer ve dezenfekte ile müşterilerimizi karşılıyoruz. Çoğu kese, köpük için, masaj için geliyor ama şu an pandemi sürecinden dolayı karar nedeniyle kese köpük ve masaj yapamıyoruz. Gelen müşterilerimizin çoğu havuz kullanıyor, jakuzi kullanıyorlar. Hamamı kullanıp kendileri yıkanıp çıkıyorlar. Müşterimizden daha çok, biz gerekli tedbirleri almamıza rağmen gelirken kendi kişisel eşyalarını getirirlerse onlar için daha güvenli olur. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şortlarımız terliklerimiz havlularımız, gerekli ısılarda yıkanıp gerekli ısılarda kurutulup dezenfekte edilerek müşterilere veriliyor. İsteyen müşterilerimize tek kullanımlık şort, havlu seti satışlarımız da var. Bir an önce pandemi sürecinden kurtulup işlerimizin normale dönmesini bekliyoruz. Durumdan şikayetçiler çünkü saunayı kullanmak ilk başta yasaktı. Saunayı kullanmak istiyorlar, televizyon kanallarında da sürekli sıcaklıkta virüsün yaşamayacağını söylüyorlar. Sauna için gelen müşteri ayrı, hamam için ayrı havuz için ayrı. Gelen müşterilerimizin çoğu 'benim sitemde evimde havuzum var ben havuz için gelmiyorum' deyip geriye dönüyor. Müşteri sayısında kesinlikle azalma oldu. İnsanlar kapalı ortamlardan daha çok korkuyorlar ama dediğim gibi biz gerekli tedbirleri gerekli önlemleri aldık. Korkmasına gerek yok insanların. Sıcak ortamda bu virüs yaşamıyorsa rahatlıkla gelebilirler" dedi.

Sürekli hamama geldiğini belirten Bülent Gürpınar, "Pandemi süreci var bundan dolayı hamamlarımız kapalıydı. Ben de o hastalığı hatırlatan bir kardeşinizim. Ben de romatizma var, doktorun tavsiyesi yüzmemiz. Biliyorsunuz kese yasak. Kendi imkanlarımızla burada hem yıkanıyoruz hem de olimpik havuzu var çok güzel burada gelip vaktimizi geçiriyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs, Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:10 Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:49 Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek 13:32 Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
15:10
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
13:49
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
13:32
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 15:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamamlar, korona virüs önlemleri nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]