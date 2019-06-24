Son Dakika Haberleri: Hamamlara yeni düzenleme
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Hamamlara yeni düzenleme

52 dakika önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Kaynarca Hamamı'nda tadilat bakım onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı, bir diğer Belediye hamamı Osmanlı hamamının tadilata girdiği bildirildi.

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Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Kaynarca Hamamı'nda tadilat bakım onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı, bir diğer Belediye hamamı Osmanlı hamamının tadilata girdiği bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Osmanlı hamamında bakım, onarım ve tamirat çalışmaları sürerken, Kaynarca hamamı erkek ve kadınlara hizmet saatlerinin de yeniden düzenlendiği açıklandı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Kaynarca hamamı Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri sabah 08.00 -16.00 arası bayanlara, 16.00 - 24.00 saatleri arası erkeklere, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise sabah saat 06.00 -16.00 erkeklere, 16.00 - 24.00 arası bayanlara hizmet verecek. Bu arada Osmanlı hamamı özel banyoları tadilatta olmadığından banyolarında halkın hizmetinde olduğu belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Kütahya, Kaynarca, Yaşam
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