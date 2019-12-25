Hamamönü'nde bahar hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamamönü'nde bahar hazırlığı - Son Dakika

Hamamönü'nde bahar hazırlığı

6 saat önce

Hamamönü bölgesinde peyzaj ve yeşil alan tasarımlarını yenileyen Altındağ Belediyesi, bölgeyi bahar aylarına şimdiden hazır hale getirdi.

Hamamönü'nde bahar hazırlığı, System.String[]

Hamamönü bölgesinde peyzaj ve yeşil alan tasarımlarını yenileyen Altındağ Belediyesi, bölgeyi bahar aylarına şimdiden hazır hale getirdi.


Bahar aylarında ilçenin rengarenk çiçeklerle donanması için kolları sıvayan Altındağ Belediyesi, Hamamönü bölgesine 500 bin adet lale soğanı dikti. Mevsimi geldiğinde açacak olan lale soğanları sayesinde Hamamönü, baharı rengarenk karşılayacak.


Altındağ'a çok yakışacak


Altındağ'daki yeşil alan miktarının artması konusuna büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla uğradığı Hamamönü bölgesinde ziyaretçi yoğunluğu bahar aylarında çok artıyor. Bahar geldiğinde ziyaretçileri rengarenk çiçeklerin karşılaması için hazırlığımızı şimdiden yaptık. Bu bölgeye 500 bin adet lale soğanı diktik. Mevsimi geldiğinde laleler açacak ve Hamamönü rengarenk lalelerle donanacak inşallah. Altındağ'ımıza, Hamamönü'ne çok yakışacak" dedi.


Hedefimiz yeşil Altındağ


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiği 11 Kasım'da; Altındağ'da bin 500 fidanı da toprakla buluşturduklarını hatırlatan Balcı, "Biz de Ankara'nın kalbi Altındağ'dan, bu güzel kampanyaya bin 500 fidan ile destek vermenin mutluluğunu yaşadık. Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye ve yine yemyeşil görüntüye sahip olan bir Altındağ" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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