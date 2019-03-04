Hamamönü'nde Yangın (1)
48 dakika önce
- Yanan binadan görüntüler İtfaiyenin yangına müdahalesi Ankara Hamamönü'nde bir binada yangın çıktı.
- Yanan binadan görüntüler
İtfaiyenin yangına müdahalesi Ankara
Hamamönü'nde bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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