Son Dakika Haberleri: Hamamönü'nde Yangın (1)

Hamamönü'nde Yangın (1)

48 dakika önce

- Yanan binadan görüntüler İtfaiyenin yangına müdahalesi Ankara Hamamönü'nde bir binada yangın çıktı.

- Yanan binadan görüntüler
İtfaiyenin yangına müdahalesi Ankara Hamamönü'nde bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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