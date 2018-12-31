Hamamönü Söyleşileri Yeni Yılda da Sıcacık

Hamamönü Söyleşileri hız kesmeden devam ediyor.

Hamamönü Söyleşileri hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında da en seçkin sanatçılara kapılarını açacak olan Hamamönü Söyleşileri, sadece Ankaralıları değil Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşları ağırlıyor.



Hamamönü Söyleşileri, bu ay da şiire ve edebiyata kapı aralarken çok sayıda önemli konuyu da gündemine alacak. Bir İz Akşamı, Engelsiz Şiirler ve Besteler, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri, Şiirler ve Şarkıların Ustaları, Şahı Şiirler ve Başkentte Dem Vakti Şiirleri gibi programlarla şiirin büyüsü Hamamönü sokaklarını kaplayacak. Daha sonra Gönül Sohbeti, Kültürümüzde Yeni Yıl ve Avrasya Yazarlar Birliğinin programıyla edebiyata uzanan keyifli bir yolculuk başlayacak. Hamamönü Söyleşileri'nde kültürel etkileşimlere ve tarihi konulara da yer verilecek. Türk Haklarının Sesi, Tarih Söyleşileri, Unutulmuş Bir Yiğit Serafettin Mağmumi ile Türk Dünyası ve Türkler isimli programlar şimdiden merak konusu.



Ankaralı sanatseverler, Hamamönü Söyleşileri ile müziğe bir kez daha doyacak. Karadeniz Esintisi ile başlayacak Hamamönü Söyleşileri, müzik tutkunlarına bazen hüzün bazen de sevinç dolu dakikalar yaşatacak. Cengiz Taşkent'in seslendireceği Mucize Nağmeler isimli program, İlkim Eylül İlk'in büyüleyici sesiyle kulakların pasını sileceği Eskimeyen Türküler ve Gönül Titreten Nağmeler ise diğer müzikal dinletiler olacak.



Hamamönü Söyleşileri'nde kardeş ülke Azerbaycan da konu alındı. Azerbaycan-Türkiye Göç Yollarındaki Dram güzel bir sohbet ile Ankaralılarla buluşacak. Şehirden Köye Dönüş isimli program ise günümüzde gelinen noktayı gözler önüne serecek.



Hamamönü Söyleşileri, 19.00-21.00 saatleri arasında Kabakçı Konağı'nda gerçekleştirilecek. - ANKARA

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