Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü - Son Dakika

Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü

10.12.2020 15:49
Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü, System.String[]

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ın dün vefat eden babası Nurettin Bayrakdar'ın (82) cenazesi toprağa verildi.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ın dün vefat eden babası Nurettin Bayrakdar'ın (82) cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Hamamözü Devlet Hastanesi morgundan alınan Bayrakdar'ın naaşı, Umarca Köyü Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bayrakdar, köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bayrakdar ailesi ve yakınları ile Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya katıldı.

Devlet Hastanesi, Fatih Bayrakdar, Hamamözü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü - Son Dakika


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