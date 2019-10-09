Hamamyolu'na engelli aracı şarj istasyonu

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylere yönelik akülü araçlar için Hamamyolu Caddesi'ne engelli aracı şarj istasyonu kurdu.



Engelli bireylerle ilgili çok sayıda çalışma yapan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, engelli bireylerin şehir içinde özgürce hareket edebilmesi için şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu Caddesi'ne engelli aracı şarj istasyonu yerleştirdi. Şarj istasyonunda 3 araç aynı anda şarj olabiliyor. Otomatik çek bırak kablo sistemi ise bireylere büyük bir kolaylık sağlıyor.



Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten yetkililer, engelsiz şehir için gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini söylediler. İstasyonda araçlarını şarj eden vatandaşlar, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR