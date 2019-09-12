Hamamyolu'nda 'Çay' referandumu başladı

Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi üzerinde kendi işlettiği kafelerdeki çay fiyatları ilgili yaptığı referandum başladı. Bir hafta sürecek olan referanduma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Referandum sonrasında vatandaşların vereceği karara göre çaya zam yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Odunpazarı Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan Hamamyolu'ndaki çay referandumu başladı. Referandum için Çocuk Kafe'nin önüne ve Hamamyolu Caddesi'nin girişine 'şeffaf' seçim sandıkları kuruldu. İlk günü geride bırakan çay referandumuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Odunpazarı Belediyesi'nin bu uygulamasından oldukça memnun oldukları söyleyen vatandaşlar, kararı vatandaşa bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kendilerine sunulan referandum kağıtlarını dolduran vatandaşlar, daha sonra da bu kağıtları sandıklara attı. Bir hafta sürecek olan referandum sonucunda, vatandaşlar Hamamyolu'nda ve Odunpazarı Belediyesi'nin işletmesinde olan kafelerde çay fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan Hamamyolu Caddesi'nin çeşitli yerlerine maliyetleri gösteren duyurular astı. - ESKİŞEHİR