Hamamyolu'nda insan seli
22 dakika önce
Hamamyolu parkı kavurucu sıcak altında serinlemek isteyen vatandaşlarla adeta dolup taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Hamamyolu parkı kavurucu sıcak altında serinlemek isteyen vatandaşlarla adeta dolup taşıyor. Eskişehir
halkının gezi ve dinlenmek için en çok tercih ettiği bölgelerden olan Hamamyolu, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte daha da kalabalıklaştı. Hamamyolu'ndaki açık çay bahçeleri, kafeler ve diğer işletmeler yazın sıcak günlerinde büyük rağbet görüyor. Çocukları ile birlikte parka gelen aileler, çay ve soğuk meşrubat içerek, doldurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Çocuklar da özel yapılmış olan oyun ve eğlence alanlarında eğleniyor. Şehrin ortasında ve ağaçların serin gölgesi altında yer alan bu açık çay bahçeleri Eskişehirliler için yazın önemli bir dinlenme ve eğlenme mekanı olarak kabul ediliyor. Yiyecek ve içecek fiyatlarının çay bahçelerinde makul, hatta ucuz olduğunu belirten vatandaşlar, burayı tercih etmelerinin bir sebebinin de bu olduğunu belirtiyorlar. - ESKİŞEHİR
Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı