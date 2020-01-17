Hamaney, 8 yıl sonra cuma namazı kıldırdı - Son Dakika

İran Dini Lideri Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra ilk defa başkent Tahran'daki Musalla Cami'nde cuma namazını kıldırdı.

Press TV'de yer alan habere göre, Hamaney namaz öncesi vaazında son iki haftayı, hem acı hem tatlı maceraları ve İran halkı için ders niteliği taşıyan olayları ile olağanüstü olarak tanımladı. Hamaney, İran'da milyonlarca insanın, Irak'ta ve diğer ülkelerde de binlerce insanın Süleymani için sokaklara çıktığını belirterek; son olayların, İran halkının sabırlı dirençli ve minnettar bir ulus olarak görüldüğü, ulusların manevi gücü ve mizacı üzerinde kalıcı bir etki bırakmak üzere olduğunu söyledi.

Hamaney, Süleymani'nin 'suikastına' cevap olarak İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla ABD'ye büyük bir darbe indirildiğini söyledi. Hamaney, füze saldırısının askeri açıdan önemli olduğunu ancak daha da önemlisinin bunu ABD imajına bir darbe olduğunu belirterek, İran halkıyla birlikte durduğunu iddia eden ABD'li 'soytarıların' yalan söylediğini vurguladı.

Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine dair de konuşan Hamaney, "Bu tür bir kazanın tekrar yaşanmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Uçak kazası acı bir kazaydı, kalbimizde yara açtı. Ama bazıları bunu, Süleymani'nin büyük fedakarlığını unutturacak şekilde tasvir etmeye çalıştı" dedi.

Ayrıca, Hamaney'in kıldıracağı Cuma namazı öncesi binlerce kişinin Cami'ye akın ettiği de görüntülere yansımıştı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Hamaney'in namaz kıldırması

-Namaz kılan insanlar

-Cami etrafında toplanan kalabalığın namaz kılması