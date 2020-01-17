Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak - Son Dakika

Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa Cuma namazı kıldıracak

İran, (DHA)- İran Dini Lideri Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra ilk defa başkent Tahran'daki Musalla Cami'nde Cuma namazını kıldıracak. Hamaney, namaz öncesi vaazına başladı.

Press TV'de yer alan habere göre, Hamaney namaz öncesi vaazında Süleymani'nin 'suikastına' cevap olarak İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla ABD'ye büyük bir darbe indirildiğini söyledi.

Hamaney, füze saldırısının askeri açıdan önemli olduğunu ancak daha da önemlisinin bunu ABD imajına bir darbe olduğunu belirterek, İran halkıyla birlikte durduğunu iddia eden ABD'li 'soytarıların' yalan söylediğini aktardı.

Ayrıca, Hamaney'in kıldıracağı Cuma namazı öncesi onlarca kişinin Cami'ye akın ettiği görüldü.