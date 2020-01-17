Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak - Son Dakika

Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak

6 saat önce

Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa Cuma namazı kıldıracakİran, (DHA)- İran Dini Lideri Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra ilk defa başkent Tahran'daki Musalla Cami'nde Cuma namazını kıldıracak.

Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa Cuma namazı kıldıracak

İran, (DHA)- İran Dini Lideri Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra ilk defa başkent Tahran'daki Musalla Cami'nde Cuma namazını kıldıracak. Hamaney, namaz öncesi vaazına başladı.

Press TV'de yer alan habere göre, Hamaney namaz öncesi vaazında Süleymani'nin 'suikastına' cevap olarak İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla ABD'ye büyük bir darbe indirildiğini söyledi.

Hamaney, füze saldırısının askeri açıdan önemli olduğunu ancak daha da önemlisinin bunu ABD imajına bir darbe olduğunu belirterek, İran halkıyla birlikte durduğunu iddia eden ABD'li 'soytarıların' yalan söylediğini aktardı.

Ayrıca, Hamaney'in kıldıracağı Cuma namazı öncesi onlarca kişinin Cami'ye akın ettiği görüldü.

Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak

Ayetullah Hamaney, Tahran, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani duaya kalmadan kalkıp gitti Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamaney 8 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kıldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]