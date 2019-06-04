Son Dakika Haberleri: Hamaney: ABD bizi politik hilelerle aldatamaz, füze programından vazgeçmeyeceğiz
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Hamaney: ABD bizi politik hilelerle aldatamaz, füze programından vazgeçmeyeceğiz

15 dakika önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifleriyle aldatılamayacağını belirterek füze programından vazgeçmeyeceklerini söyledi

Hamaney: ABD bizi politik hilelerle aldatamaz, füze programından vazgeçmeyeceğiz, System.String[]
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifleriyle aldatılamayacağını belirterek füze programından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İran devriminin ruhani lideri Ayetullah Seyit Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında konuşan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da rejim değişikliği niyetinde olmadıkları yönündeki ifadesine atıfta bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:38 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Dünya
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