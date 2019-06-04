Hamaney: ABD bizi politik hilelerle aldatamaz, füze programından vazgeçmeyeceğiz
15 dakika önce
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifleriyle aldatılamayacağını belirterek füze programından vazgeçmeyeceklerini söyledi
İran
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:38
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
, ülkesinin ABD
Başkanı Donald Trump
'ın müzakere teklifleriyle aldatılamayacağını belirterek füze programından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
İran devriminin ruhani lideri Ayetullah Seyit Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında konuşan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da rejim değişikliği niyetinde olmadıkları yönündeki ifadesine atıfta bulundu.
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