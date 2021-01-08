Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı - Son Dakika

Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı

08.01.2021 12:59
Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı, System.String[]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istedi, ayrıca ABD ile İngiltere menşeli aşıların ithalatını yasakladığını duyurdu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istedi, ayrıca ABD ile İngiltere menşeli aşıların ithalatını yasakladığını duyurdu.

İran lideri Hamaney, Şah yönetimine karşı 8 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle devlet televizyonunda halka hitap ettiği konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini ancak bunun için acele etmeyeceklerini ifade eden Hamaney, "Bu bizim sorunumuz değil. Bizim mantıklı talebimiz yaptırımların kaldırılmasıdır. Yaptırımlar kaldırılmalıdır ve bu İran milletinin gasbedilmiş bir hakkıdır. Hem ABD hem de Avrupa İran halkının hakkını yerine getirmelidir." diye konuştu.

Hamaney, ABD'nin yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya tekrar dahil olmasının İran'ın zararına olacağını dikkati çekerek, "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi, ancak yaptırımların kaldırılması halinde anlamlı olur." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra İran'ın uğradığı zararların da tazmin edilmesini isteyen Hamaney, bu konunun yaptırımlar kaldırıldıktan sonra görüşüleceğini belirtti.

"ABD'nin 2009'da İran'da yapmak istediği 2021'de kendi başına geldi"

Konuşmasında, ABD'de Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine de değinen Hamaney, İran'da 2009'daki seçimler sonrası çıkan olayları hatırlatarak, "ABD, 88 yılında (2009) İran'da istikrarsızlık oluşturmak istedi. Yapmak istedikleri şey 99'da (2021) kendi başlarına geldi." dedi.

ABD ile iyi ilişkiler kurulmasını isteyen kesimleri eleştiren İran lideri, "Bazıları ABD ile barış yapar ve dost olursak ülkenin cennete dönüşeceğini düşünüyor. Onların seçimleri, onların demokrasisi ve insan hakları bu. Buna rağmen bazılarının kıblesi hala Amerika'da." ifadelerini kullandı.

Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasakladı

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen ve insan deneylerine geçen aşı üzerinde çalışan bilim insanlarına teşekkür eden Hamaney, ABD ve İngiltere menşeli aşıların ithalatını ise yasakladığını duyurdu.

ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." dedi.

Hamaney, ayrıca 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı - Son Dakika


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