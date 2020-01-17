Tahran İmam Humeyni Musallası'ndaki cuma namazına katılanlar

İran lideri Ali Hamaney'in cuma hutbesi vermesi

İran lideri Ali Hamaney'in cuma namazını kıldırması

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üssüne yapılan saldırıyı "ABD'nin itibarına ve süper gücüne yapılan bir saldırı" şeklinde niteledi.

Hamaney, Tahran İmam Humeyni Musallası'nda 8 yıl aradan sonra okuduğu ilk cuma hutbesinde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

İran'ın son 2 haftada acı ve tatlı maceralar yaşadığını ve bunların halk için de ders verici nitelikte olduğunu söyleyen Hamaney, "Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gönderilen füzeler, ABD'nin haysiyetini hedef almıştır. Bu, ABD'nin süper gücüne yapılan bir saldırıdır. ABD, Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'da direniş güçleri tarafından darbe alıyor ancak verilen bu güçlü cevap, ABD'nin itibarına yapılmıştır, ne yaparsa yapsın bundan kurtulamaz." dedi.

Hamaney, Devrim Muhafızlarının ABD üslerini vurmasının önemli günlerden bir tanesi olduğunu ve füzelerin atılmasının güç göstergesi olduğunu savunarak, "Bu saldırı askeri açıdan da önemliydi ancak daha önemlisi ABD'nin prestijine ve süper güç imajına darbe vurulmasıdır." ifadelerini kullandı.