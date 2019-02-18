Son Dakika Haberleri: Hamaney'den "Avrupa İran'ı Kandırıyor" Açıklaması

Hamaney'den "Avrupa İran'ı Kandırıyor" Açıklaması

50 dakika önce

İran lideri Ali Hamaney, Avrupa ülkelerini nükleer anlaşma konusunda İran'ı kandırmaya çalışmakla suçladı.

Hamaney'den
İran lideri Ali Hamaney, Avrupa ülkelerini nükleer anlaşma konusunda İran'ı kandırmaya çalışmakla suçladı.

İran liderinin resmi internet sitesine göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, ülke yöneticilerini dost-düşmanı tanımaları ve aldanmamaları konusunda uyardı.

Hamaney, "ABD'nin düşmanlığı aşikardır. Avrupalılara dikkat etmek gerekir. Çünkü onlar da hile yapıyor. Yetkililer dikkat etsinler, aldanmasınlar." dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen hafta düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta ABD'nin başarısız olduğunu belirten Hamaney, "ABD'nin zayıf akıllı yöneticileri, İran karşıtı kararlar almak için iş birliği yaptıkları bazı zayıf ülkelerle bir araya geldi. Bu toplantı hiçbir sonuca varmadı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: AA

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