Son Dakika Haberleri: Hamaney'den Bin 117 Mahkuma Af ve Ceza İndirimi

Hamaney'den Bin 117 Mahkuma Af ve Ceza İndirimi

58 dakika önce

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla bin 117 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

Hamaney'den Bin 117 Mahkuma Af ve Ceza İndirimi, System.String[]
İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla bin 117 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla bin 117 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Açıklamada, kararın, Hz. Muhammed'in peygamberlikle görevlendirilmesinin ve İran'ın cumhuriyet rejimine geçişinin yıl dönümü dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:54 Kaynak: AA

İran, Ayetullah Hamaney, Güncel
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