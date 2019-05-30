Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması
1 saat önce
İran lideri Ali Hamaney, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:33
lideri Ali Hamaney
, ABD
ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.
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