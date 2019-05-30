Son Dakika Haberleri: Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması
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Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması

1 saat önce

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması, System.String[]
İran lideri Ali Hamaney, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:33 
Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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