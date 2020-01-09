Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı

ABD askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınlandı.



Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin atılan "füzeleri" andırması dikkat çekti.