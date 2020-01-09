Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı - Son Dakika Dünya

Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı

6 saat önce

ABD'ye askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı. Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin "füzeleri" andırması dikkat çekti

Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı, System.String[]

ABD askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınlandı.


Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin atılan "füzeleri" andırması dikkat çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ali Hamaney, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:36 
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