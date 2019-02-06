Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı
50 dakika önce
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi.
İran
Meclis Başkanı Ali Laricani
, "Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:30
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