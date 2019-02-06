Son Dakika Haberleri: Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı

Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı

50 dakika önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi.

Hamaney'den ülkenin yapısında reform talimatı, System.String[]
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Devrim lideri, 4 ay içinde ülkenin yapısında reform talimatı verdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:30 

İran, Ekonomi
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