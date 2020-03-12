Hamaney'in danışmanı Velayeti'nin korona virüse yakalandığı iddiası - Son Dakika
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Hamaney'in danışmanı Velayeti'nin korona virüse yakalandığı iddiası

6 saat önce

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin korona virüse yakalandığı iddia edildi.

Hamaney'in danışmanı Velayeti'nin korona virüse yakalandığı iddiası, System.String[]

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin korona virüse yakalandığı iddia edildi.


İran devlet televizyonu yaptığı açıklamada, korona virüsü belirtileri gösteren İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin korona testi alındığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Aynı zamanda korona virüsü ile mücadelede önemli bir merkez olan Mesih Danışveri hastanesinin müdürü olan Ali Ekber Velayeti'nin durumunun iyi olduğu ve evinde karantina altında olduğu kaydedildi.


İran'da yayılmaya devam eden korona virüsünde vaka sayısı ülke genelinde 10 bin 75, ölü sayısının ise 429 olarak açıklandı. - TAHRAN

Ayetullah Ali Hamaney, Ali Ekber Velayeti, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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