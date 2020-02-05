Hamaney: İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeye devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hamaney: İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeye devam edecek - Son Dakika Dünya

Hamaney: İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeye devam edecek

6 saat önce

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran halkının çeşitli kesimlerinden oluşan bir grupla bir araya geldi.

Hamaney: İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeye devam edecek, System.String[]

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran halkının çeşitli kesimlerinden oluşan bir grupla bir araya geldi. Hamaney burada yaptığı konuşmada, "İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeyi bir görev olarak görüyor ve onlara ellerinden gelen her şekilde yardım edecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, halkın çeşitli kesimlerinden oluşan bir grupla bir araya geldi. Tahran merkezli haber ajansı Mehr'deki habere göre, burada bir konuşma yapan Hamaney, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının, ABD Başkanı Donald Trump'tan önce öleceğini belirtti. Hamaney, "Filistinlilerin direnişi, Siyonistleri ve ABD'yi cihat yoluyla dışarıya atmak için cesur bir direniştir. Bütün Müslüman uluslar ve İslam dünyası da onları desteklemeli. Filistin silahlı örgütleri ayakta duracak ve direnmeye devam edecekler. Neyse ki, Batı Asya'daki bu direniş sadece Filistin ile sınırlı değil ve her geçen gün geniş bir alanı kapsıyor. İran, Filistinli direnişçi grupları desteklemeyi bir görev olarak görüyor ve onlara ellerinden gelen her şekilde yardım edecek" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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