Hamaney: "İran İslam Cumhuriyeti'nde 40 yıldır nizam ayakta ve daha güçlü" - Son Dakika

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah İmam Humeyni'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden bu yana nizamın yitirileceğini söylüyorlar. Kötü niyetli ve bu nizamın güçlenmesini istemeyenler ilk günden itibaren İslam Cumhuriyetinin 2 ay, 6 ay veya 8 ay sonra yıkılacağını söyledi. Ama 40 yıldır nizam ayakta ve daha güçlü" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah İmam Humeyni'nin vefat yıl dönümü nedeniyle halka hitaben konuşma yaptı. Hamaney, Humeyni'nin İslam ve Cumhuriyet kavramlarını bir araya getiren isim olduğunu belirterek, "İmam, İslam ve Cumhuriyet kavramlarını birleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıldır ayakta kalmasını sağlayan sır da bu iki kavramdır" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden itibaren yıkılmakla tehdit edildiğini ifade eden Hamaney, "İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden bu yana nizamın yitirileceğini söylüyorlar. Kötü niyetli ve bu nizamın güçlenmesini istemeyenler ilk günden itibaren İslam Cumhuriyetinin 2 ay, 6 ay veya 8 ay sonra yıkılacağını söyledi. Ama 40 yıldır nizam ayakta ve daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Hamaney, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için halktan katılım göstermelerini isteyerek, "Bazıları, sorunlar nedeniyle seçimlere katılmamayı savunuyor. Sorun varsa bunun yolu seçimlere katılmaktır. Seçimleri boykot etmek değil" şeklinde konuştu.

"Bugün devletin idaresinde halkın görüşü seçimler yoluyla alınıyor" diyen Hameney, "İmam Humeyni, seçimleri dini bir farz olarak görüyordu. İmam, kendi vasiyetinde seçimlere katılmamayı büyük günahlar arasında kabul ediyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarına uyarılarda da bulunan Hamaney, adaylardan gerçekleştiremeyecekleri vaatler vermemelerini isteyerek, "Adaylara tavsiyem, hayata geçiremeyeceğiniz vaatler vermeyin. Bu vaatler halkı düzenden soğutur" diye konuştu.

Hamaney, "Halk vaatlere değil eyleme bakar. Ben nükleer müzakereleri yürüten diplomatlarımızı da bu konuda uyarıyorum. Görüşmeleri yürüten diplomatlarımıza nükleer anlaşmaya dönmemiz için bize sözler verilmesine değil, eyleme geçilmesine ihtiyaç olduğunu söylüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylıkları kabul edilmeyen isimleri işaret eden Hamaney, "Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimlere haksızlık yapıldı. Kendileri ve aileleri hakkında doğru olmadığı anlaşılan sözler söylendi. Yetkili kurumlardan bu konuyu düzeltmelerini talep ediyorum. Raporlar gerçeğe aykırıdır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN