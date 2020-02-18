Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırdı - Son Dakika

Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırdı

6 saat önce

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, güçlü bir İran için güçlü meclise ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Sandıklara giderek oy kullananlar ne kadar fazla olursa o kadar güçlü bir meclisimiz olur" dedi.

Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırdı, System.String[]

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, güçlü bir İran için güçlü meclise ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Sandıklara giderek oy kullananlar ne kadar fazla olursa o kadar güçlü bir meclisimiz olur" dedi.

Başkent Tahran'da İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti için düzenlenen toplantıda konuşan İran Dini Lideri Hamaney seçimleri toplumsal cihat şeklinde adlandırarak, "İran'ın gelişmesi için seçimlere katılımın desteklenmesi gerekir" ifadesini kullandı. ABD'nin İran'da devlet ile toplumun arasını açmak istediğini kaydeden Hamaney, Kasım Süleymani'nin cenaze merasimleri ve devrim yıl dönümü kutlamalarına katılan kalabalığın meclis seçimleri için oy kullanmaya da katılmasını istedi.

Ülke içerisinde ABD'nin baskıları nedeniyle sorunlar olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, "Elbette ben dostlarımıza hiçbir endişeye yer olmadığını ve İran milletinin ne yaptığını ve ne yapacağını her zaman gayet iyi bildiğini söylemekteyim"dedi. Güçlü bir İran için güçlü bir meclise ihtiyaçları olduğunu belirten Hamaney, "Seçimlerde oy kullanma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar güçlü bir meclisimiz olur" dedi.

İRAN'DA 2020 MECLİS SEÇİMLERİ 21 ŞUBAT TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK.

İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, meclis seçimleri için ülke genelinde 7 bin 148 kişinin rekabet edeceğini ve adaylara ait listelerin kaymakamlıklara verildiğini duyurmuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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