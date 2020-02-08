Hamaney: "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamaney: 'Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız' - Son Dakika

Hamaney: "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız"

6 saat önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız" dedi.

Hamaney:

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kuvvetleri komutanları ile düzenlenen toplantıda konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülkenin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi. ABD ile mücadelede ve savaşın önüne geçebilmek için güçlenmeleri gerektiğini belirten Hamaney, zayıflamaları halinde ABD'nin İran karşıtlığını artırabileceğini vurguladı.

ABD yaptırımları ile mücadelede petrole bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirten Hamaney, birçok ekonomik sorununun temelinde petrole bağımlılığın yattığını ifade ederek, "Bilinçli hareket ederek yaptırımları bir fırsata dönüştürmeliyiz. ABD yönetimi petrole bağımlı kalmamızı istiyor. Bu nedenle hatta bazıları yaptırımları hafifletmek istemekte" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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