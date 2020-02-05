İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Filistin sorunu için sunduğu sözde anlaşmanın hiçbir zaman hayata geçemeyeceğini belirterek, "Trump ölmeden önce Yüzyılın Anlaşması ölecek" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün yaptığı konuşmada, halktan 11 Şubat devrim yıl dönümü kutlamalarına ve 22 Şubat'taki meclis seçimlerine yoğun katılım göstermelerini isteyerek, "İran'ı ve vatanını seven ve sorunların çözülmesini isteyen herkes sandıklara giderek oy kullansın" dedi.

ABD'nin sözde Filistin sorununun çözümü için sunduğu Yüzyılın Anlaşması planının ahmakça olduğunu söyleyen Hamaney, Yüzyılın Anlaşması'nın hiçbir zaman hayata geçemeyeceğini belirterek, "Bu plan ile mücadele yöntemi; Filistinlilerin direnişi ve mücadelesi ve İslam dünyasının desteğidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Filistinliler aleyhinde hayata geçirmeye çalıştığı planın adını "Yüzyılın Anlaşması" koyarak büyük bir iş yaptıklarını sandıklarını söyleyen Hamaney, "Hazırladıkları plana büyük bir isim koyarak başarılı olacaklarını sanıyorlar. Oysa yaptıkları iş ahmakça ve daha yolun başında zararlarına olmaya başladı" dedi.

ABD'nin anlaşmasının Donald Trump ölmeden önce öleceğini söyleyen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "Bu planları hiçbir sonuca varmayacak. O nedenle şimdiden bu plana yatırım yapmaları ahmakçadır. Siz kim oluyorsunuz ki başka bir ülkenin halkı ve toprakları hakkında karar alıyorsunuz" şeklinde konuştu.

(İHA)