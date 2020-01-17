Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi - Son Dakika Dünya

Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi

6 saat önce

İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda , "Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General Kasım Süleymani'nin süikastını gölgelediğini" söyledi

Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi, System.String[]

İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda, " Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General Kasım Süleymani'nin süikastını gölgelediğini" söyledi.


Başken Tahran'daki Musalla Cami'nde kürsüye çıkan Hamaney, Irak'ta Amerikan üslerine karşı düzenlenen misillemeyi "Allah'ın günü ve ABD'ye atılan bir tokat olarak" değerlendirdi.

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Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:13 
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