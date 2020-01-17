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Hamaney: Uçak kazası Süleymani'nin suikastını gölgeledi
6 saat önce
İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda , "Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General Kasım Süleymani'nin süikastını gölgelediğini" söyledi
İran dini lideri Ali Hamaney 8 yıldır ilk kez kıldırdığı Cuma namazı öncesi verdiği vaazda, " Ukrayna'ya ait uçak kazasının ardından ülkede çıkan eylemlerin General Kasım Süleymani'nin süikastını gölgelediğini" söyledi.
Başken Tahran'daki Musalla Cami'nde kürsüye çıkan Hamaney, Irak'ta Amerikan üslerine karşı düzenlenen misillemeyi "Allah'ın günü ve ABD'ye atılan bir tokat olarak" değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:13
Son Dakika İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak Ukrayna Başbakanı, İran'da düşürülen yolcu uçağı sonrası istifa etti 8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani duaya kalmadan kalkıp gitti