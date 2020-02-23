Hamaney, yabancı basını seçime katılımı engellemek için koronavirüsü kullanmakla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamaney, yabancı basını seçime katılımı engellemek için koronavirüsü kullanmakla suçladı - Son Dakika

Hamaney, yabancı basını seçime katılımı engellemek için koronavirüsü kullanmakla suçladı

6 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail'in İran'da seçimlere karşı olduğunu belirterek, "Yabancı basın, virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı.

Hamaney, yabancı basını seçime katılımı engellemek için koronavirüsü kullanmakla suçladı, System.String[]

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail'in İran'da seçimlere karşı olduğunu belirterek, "Yabancı basın, virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, bu sabah bir grup din adamı ile görüşmeler yaptı.

Görüşmede seçimler ve yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail'in, "İran'ın muhtelif temellerine darbe vurmak amacıyla komplo hazırladığını" ileri sürdü.

Hamaney, "Düşmana karşı darbeyi vurmak için hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Yabancı basının İran'daki parlamento seçimlerine yönelik kara propagandayı aylar öncesinden başlattığını belirten Hamaney, seçimlerin yaklaşmasıyla bu propagandanın da arttığını savundu.

Hamaney, "Yabancı basın, virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Bunu fırsata dönüştürmekten geri kalmadılar. İran, seçimlerde düşmanın propagandasını ve fırsatçılığını boşa çıkardı." görüşlerini paylaştı.

Düşmanların İran'da seçimlere karşı olduğunu belirten Hamaney, buna rağmen halkın seçimlere yoğun katılım gösterdiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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