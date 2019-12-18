"Hamarat Nineler Yarışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hamarat Nineler Yarışıyor' - Son Dakika

"Hamarat Nineler Yarışıyor"

6 saat önce

"Yerli Malı Haftası" kapsamında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" programında, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yöresel lezzetler yarıştı.

"Yerli Malı Haftası" kapsamında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" programında, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yöresel lezzetler yarıştı.

Esenler Belediyesi Dede Torun Yaşam Merkezinde gerçekleşen yarışmada, Esenlerli 18 yarışmacı nine, kendi yörelerine ait lezzetli yemekler ve tatlılarla yarıştı. Yarışmada jüri karşısına yöresel yemekleriyle çıkan yarışmacılar, torunlarıyla baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin tarifini ve tarihini anlattı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Merkezimiz dedeler nineler ve torunların aynı ortamda vakit geçirmesi için tasarlandı. Hobi bahçeleri de olan, nitelikli vakit geçirmek açısından ve nesiller arası farklılığı da ortada kaldıracağına inandığımız bu merkezde, dede, nine ve torunlar beraber oyun oynayıp, yemek yapıp, bahçede meyve sebzeler yetiştiriyor. Bugün de Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlediğimiz ninelerimizin torunlarıyla yaptıkları yemeklerin yarışması var. Jüri önünde 18 ninenin yapmış olduğu yöresel yemekler yarışacak." diye konuştu.

Yarışmada Tokat yöresine ait baklava yapan Asiye Koç birinciliği kazanırken, ikinciliği Van yöresinden un helvasıyla katılan Sıdıka Güneş ve üçüncülüğü de Siirt'te ait karışık dolma yapan Remziye Eren kazandı.

60 yaşındaki Koç, yarışmadaki baklavayı 5 saatte yaptığını belirterek, "Çok mutluyum. Kendim baklavayı yapa yapa püf noktalarını öğrendim." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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