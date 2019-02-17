Hamas'a Kerm Ebu Salim Personelini "Kovduğu" Suçlaması

Ramallah
yönetimine bağlı Filistin
Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, Gazze
emniyet teşkilatını, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda Filistin yönetimine bağlı personeli kovmakla suçladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı İdaresine dayandırdığı haberinde, askeri ve sivil üniformalı Hamas
hareketi mensuplarının, sınır kapısı personelini çalıştıkları kurumdan kovduğu ve personelin 3 gün boyunca bölgeye yaklaşmasını yasakladığı belirtildi.
Haberde, Gazze'deki emniyet güçlerinin kurum çalışanlarının parmak izlerini almak ve onlara bir form imzalatmak istediği ancak çalışanların bu keyfi uygulamaya karşı çıktığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Gazze emniyet güçlerinin, geçen pazar gününden bu yana sınır kapısı personelinin çalışmasını ve kuruma girişlerini engellediği ifade edildi.
Gazze'den yalanlama
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı
ise Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki Filistin yönetimine bağlı çalışanların kovulduğuna ilişkin iddiayı yalanladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısı çalışanlarının, özellikle Gazze Şeridi
'ndeki son olaylardan sonra gerekli olan zorunlu güvenlik prosedürlerini yerine getirdiği belirtilerek, "Sınır kapısındaki Ramallah yönetimine bağlı çalışanlar birkaç gündür gerekli olan bu prosedürlerin uygulanması sırasında iş birliği yapmayı reddetti. Bugün de çalışanların sınır kapısından ayrılması karşısında şaşırdık." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, sınır kapısındaki yetkili organların, sınır kapısının güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada son olaylardan kast edilenin ne olduğu belirtilmedi. Bir grup İsrail
askeri, 11 Kasım 2018'de, sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han
Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girmiş ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlemişti.
Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır
'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.
İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun
Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.