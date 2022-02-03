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Hamas: ABD, Af Örgütü'nün raporuna karşı çıkarak körü körüne işgalcinin tarafını tutuyor - Son Dakika

Hamas: ABD, Af Örgütü'nün raporuna karşı çıkarak körü körüne işgalcinin tarafını tutuyor

03.02.2022 22:35
Hamas: ABD, Af Örgütü'nün raporuna karşı çıkarak körü körüne işgalcinin tarafını tutuyor

Hamas, ABD'nin Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty), İsrail'in Filistinlilere karşı "apartheid" (sistemsel ayrımcılık) rejimi uyguladığını belirttiği rapora karşı çıkmasını, körü körüne Siyonist işgalcinin tarafgirliğini yapmak olarak nitelendirdi.

Hamas, ABD'nin Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty), İsrail'in Filistinlilere karşı "apartheid" (sistemsel ayrımcılık) rejimi uyguladığını belirttiği rapora karşı çıkmasını, körü körüne Siyonist işgalcinin tarafgirliğini yapmak olarak nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, söz konusu rapora ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

ABD'nin söz konusu tavrını kınadıklarını belirten Kanu, "bunun, Siyonist işgalcinin körü körüne tarafgirliğini yapma, onun gerçek dışı anlatısını benimseme ve Filistin halkına karşı işlediği çirkin suçları görmezden gelme" olduğunu ifade etti.

Ned Price daha önce yaptığı açıklamada, "ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere dönük eylemlerinin, apartheid olduğu yönündeki düşünceye karşı olduğunu" belirtmişti.

Af Örgütünün "apartheid" raporu

Uluslararası Af Örgütü, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilen araştırma raporunda, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulanmıştı.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: ABD, Af Örgütü'nün raporuna karşı çıkarak körü körüne işgalcinin tarafını tutuyor - Son Dakika


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