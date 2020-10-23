Hamas, ABD'nin Filistinli tutuklu Ahres konusunda İsrail'e verdiği desteği "zorbalık" olarak değerlendirdi - Son Dakika

Hamas, ABD'nin Filistinli tutuklu Ahres konusunda İsrail'e verdiği desteği "zorbalık" olarak değerlendirdi

23.10.2020 22:01
Hamas, ABD'nin Filistinli tutuklu Ahres konusunda İsrail'e verdiği desteği

Hamas, İsrail hapishanesinde 89 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres konusunda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği bir zorbalık ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara destek olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail hapishanesinde 89 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres konusunda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği bir zorbalık ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara destek olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Ahres konusunda neyi uygun görüyorsa yapma hakkına sahip olduğunu söylemişti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Pompeo'nun Ahres konusunda açıklama yapması, ABD'nin Filistin halkına yönelik işlenen suçları desteklediğini ve uluslararası hukukun ve insani normların ihlaline ortak olduğunu yansıtmasının yanı sıra hareket ettiği zorbalık mantığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Mahir el-Ahres'e Destek İçin Halk Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada da, ABD'nin İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Pompeo'nun açıklamasının arka planında "zorbalık ve çete kuralını benimsemekle suçladıkları" ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin olduğu ifade edildi.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'nin Filistinli tutuklu Ahres konusunda İsrail'e verdiği desteği 'zorbalık' olarak değerlendirdi - Son Dakika

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