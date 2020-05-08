Hamas: ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamaları Filistin'in haklarına saldırıdır - Son Dakika

Hamas, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün vadisi üzerinde İsrail'in egemenliğini tanımaya hazırlandığı yönündeki açıklamaları " Filistin'in haklarına saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, birkaç hafta içinde Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak" etmesini tanımaya hazır oldukları yönündeki ifadeleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kasım, "Bu küstah ve utanmaz açıklamalar Filistin'in haklarına saldırı ve ABD yönetimi tarafından gerçekler üzerinde sahtekarlık yapma ve çarpıtma mantığının devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu toprakların sahibinin Filistin halkı olduğunu vurgulayan Hazım, "Filistinlilerin haklı mücadelesi tüm Filistin topraklarındaki işgalciler atılana ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar sürecek." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, 6 Mayıs'ta Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, Amerikalı ve İsrailli yetkililerce yürütülen Batı Şeria'daki bölgelerin haritalandırılması sürecinin "birkaç hafta içinde" tamamlanacağını söylemişti.

Friedman, "Haritalandırma süreci sonlanınca ve İsrail hükümeti C bölgesindeki inşaatları durdurmayı kabul edince, Başbakan (Binyamin Netanyahu), Trump'ın planını Filistinliler ile müzakereye hazır olduğunda, ki bu pazar kendisi buna hazır olduğunu söyledi, Trump'ın planı doğrultusunda İsrail'in parçası olacak bölgelerde Tel Aviv'in egemenliğini tanıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının maddeleri hayata geçirilmek isteniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon hükümeti anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.