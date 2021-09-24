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Hamas, ABD'nin İsrail'e hava savunma sistemi için 1 milyar dolar fon sağlamasını kınadı - Son Dakika

Hamas, ABD'nin İsrail'e hava savunma sistemi için 1 milyar dolar fon sağlamasını kınadı

24.09.2021 19:35
Hamas, ABD'nin İsrail'e hava savunma sistemi için 1 milyar dolar fon sağlamasını kınadı, System.String[]

Hamas, ABD Temsilciler Meclisi'nde "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için İsrail'e 1 milyar dolar fon sağlanması yönünde çıkan kararı kınadı.

Hamas, ABD Temsilciler Meclisi'nde "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için İsrail'e 1 milyar dolar fon sağlanması yönünde çıkan kararı kınadı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan kararın işgalci İsrail'in tarafını tutma durumunun devam ettiği ve Filistin halkının düşmanı İsrail ile ortaklığı ifade ettiğini belirtti.

Demir Kubbe hava savunma sistemi ve büyük askeri güce sahip olmanın İsrail'e Filistin topraklarında güvenlik sağlamayacağını kaydeden Kanu, ABD'nin verdiği desteğin İsrail'i Filistin direnişinin darbelerinden koruyamayacağını dile getirdi.

Kanu ayrıca, Filistin yönetimine, ABD yönetimine güvenmemesi ve yaptığı tarafgirliğe karşı bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngöre tasarı, Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanmıştı.

Salı günü geçici bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden olan ve bütçe tasarısından çıkarılan İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi için tahsis edilecek 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu, Maryland Temsilcisi Demokrat Steny Hoyer tarafından ayrı bir tasarı olarak Temsilciler Meclisi'nin oylamasına sunulmuştu.

Tasarı, 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken 2 temsilci "çekimser" oy kullanmıştı.

ABD, geçen yıl da İsrail'e Demir Kubbe sistemini yenilemesi için 1,6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'nin İsrail'e hava savunma sistemi için 1 milyar dolar fon sağlamasını kınadı - Son Dakika


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