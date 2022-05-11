Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde

11.05.2022 14:17
Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde

Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının, ABD için bir "sınav" niteliğinde olduğunu belirtti.

Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının, ABD için bir "sınav" niteliğinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Hamas yöneticisi, "Bu olay, işgalin ( İsrail'in) yanında olan ve suçlarını örtbas eden ABD'nin tutumu açısından ve Ebu Akile'nin ABD vatandaşlığı bulunması nedeniyle Washington için bir sınav niteliğindedir." dedi.

İşlediği suçlar ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması nedeniyle İsrail'in yargılanması çağrısında bulunan Ebu Merzuk, gerçekleri örtmek, Filistin halkına karşı işlenen suçları ortaya çıkaran sesleri susturmak amacıyla gazetecilerin hedef alındığını vurguladı.

Ebu Merzuk, olayda yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi'ye de acil şifa diledi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün 'kapsamlı ve hızlı' aydınlatılmasını istedi Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün 'kapsamlı ve hızlı' aydınlatılmasını istedi İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde - Son Dakika


Son Dakika
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas: ABD vatandaşı Aljazeera muhabirinin öldürülmesi Washington için bir sınav niteliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement