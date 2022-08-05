Hamas: Gazze Şeridi'ndeki tırmanıştan İsrail sorumludur

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gerginlikten İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'deki Filistin direnişine karşı tırmanışı başlattı ve yeni bir suç işledi. İsrail bunun bedelini ödemeli ve tüm sorumluluğu üzerine almalıdır." ifadelerine yer verdi.

Direnişin Gazze'deki Filistin halkını savunacağını aktaran Berhum şunları kaydetti:

"Filistin direnişi tüm askeri kolları ve gruplarıyla bu savaş için birleşti ve sözünü tüm gücüyle söyleyecek. Bu durumun bu şekilde devam etmesini kabul etmek artık mümkün değil. Filistin direnişi, sahip olduğu her şeyle halkımızı savunacaktır ve işgalci İsrail'i tüm savaşlarda olduğu gibi hezimete uğratacaktır."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketinin yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.