Son Dakika Haberleri: Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu
Son Dakika Güncel Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu - Son Dakika

Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu

6 saat önce

Hamas, 70 günden uzun süredir açlık grevi yapan iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu, System.String[]

Hamas, 70 günden uzun süredir açlık grevi yapan iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in cezaevlerindeki tutuklularımıza yönelik ihlalleri devam ediyor. İsrail, 70 günden uzun süredir açlık grevinde olan ve ciddi hayati riskleri olduğu yönündeki sağlık raporlarına rağmen Musab el-Hindi ile Ahmed Zehran'ın serbest bırakılmaları yönündeki adil taleplerini görmezden geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İki Filistinli tutuklunun hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, direnişi güçlendirme ve halk hareketleri oluşturarak tutuklularla dayanışma çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, Ahmed Zehran'ı mart ayında, Musab el-Hindi'yi ise 4 Eylül'de gözaltına almıştı.

İsrail'in gözaltıları sıradan hale geldi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.


İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler
AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]