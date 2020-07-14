Hamas: "Al Arabiya" Filistin halkının direnişini hedef alan "yanıltıcı" kampanya yürütüyor - Son Dakika

Hamas: "Al Arabiya" Filistin halkının direnişini hedef alan "yanıltıcı" kampanya yürütüyor

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun Filistin halkının direnişini hedef alan "yanıltıcı ve çarpıtılmış" bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun Filistin halkının direnişini hedef alan "yanıltıcı ve çarpıtılmış" bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Al Arabiya televizyonu, İsrail güvenlik birimlerinin ürettiği yalan ve iftiralara dayanarak Filistin halkının direnişini ve direnişe olan inancını hedef alan yanıltıcı ve çarpıtılmış bir kampanya yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al Arabiya televizyonu ve diğerlerinin yürüttüğü kampanyanın işgalci siyonistlerin Filistin halkına karşı devam ettirdiği düşmanca planlar ve Filistin halkının tarihi haklarını hiçe sayan siyasetiyle birebir örtüştüğü" ifade edildi.

Al Arabiya televizyonun Filistin halkının karşısında, işgalcilerle aynı safta yer aldığı kaydedilen açıklamada, bunun birçok yönden sonuçları olacağına işaret edildi.

Suud sermayeli, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyonunda geçen günlerde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı hedef alan yayınlar yapılmıştı.

Söz konusu televizyon kanalı, bir Kassam Tugayları mensubunun İsrail'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Gazze'de tutuklandığını iddia etmiş, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanlayarak Al Arabiya'yı "şayia ve yalanlarla propaganda yapmakla" suçlamıştı.

Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: 'Al Arabiya' Filistin halkının direnişini hedef alan 'yanıltıcı' kampanya yürütüyor - Son Dakika
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