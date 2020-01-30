Hamas Arap ve İslam ülkeleri liderlerini Trump'ın sözde barış planını reddetmeye çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas Arap ve İslam ülkeleri liderlerini Trump'ın sözde barış planını reddetmeye çağırdı - Son Dakika

Hamas Arap ve İslam ülkeleri liderlerini Trump'ın sözde barış planını reddetmeye çağırdı

6 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddetmelerini istedi.

Hamas Arap ve İslam ülkeleri liderlerini Trump'ın sözde barış planını reddetmeye çağırdı, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddetmelerini istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Trump'ın sözde barış planına ilişkin Arap ve İslam ülkeleri liderlerine mektup gönderdi.

Liderlerden Washington yönetiminin Filistin meselesini ele alma yaklaşımıyla uyumlu tüm girişimlerin karşısında durmalarını talep eden Heniyye, ayrıca ABD yönetiminin, işgalci siyonist yerleşim birimleri ve Yahudileştirme planlarına yönelik açık şekildeki taraflı tutumu karşısında tavizsiz bir tutum içinde olmalarını istedi.

Sözde barış planına ilişkin hoşgörülü tavırlara karşı uyarıda bulunan Heniyye, böylesi tavırları, 70 yıldan fazladır işgal güçlerinin işlediği suçlara maruz kalan Filistin halkının affetmeyeceği tarihi bir hata ve silinmeyecek bir utanç lekesi olarak değerlendirdi.

Hamas lideri ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiği görüşmede, bu "düşmanca anlaşma" karşısında Filistin saflarını birleştirme yolları ve ortak eylem konularını ele aldıklarını aktardı.

İsmail Heniyye, Filistin varlığını, toprak, halk, tarih ve kimlik düzeyinde hedef alan bu taraflı planla mücadele konusunda Filistin halkı ile grupların önünde tüm yolların meşru hale geldiğini vurguladı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Donald Trump, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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