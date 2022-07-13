Hamas: Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı yaptığı ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladık - Son Dakika
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Hamas: Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı yaptığı ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladık

13.07.2022 22:56
Hamas: Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı yaptığı ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladık

Hamas, 9 Avrupa ülkesinin, İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) terörist grup olarak sınıflandırma kararını reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Hamas, 9 Avrupa ülkesinin, İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu (STK) terörist grup olarak sınıflandırma kararını reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Hareketin Sözcüsü Cihad Taha, yaptığı açıklamada, İsrail'in, 6 Filistinli STK'yı terörist grup olarak sınıflandırma kararının 2016 yılındaki İsrail Terörle Mücadele Kanunu'na dayandığını belirtti.

Hamas'ın, 9 Avrupa ülkesinin İsrail yönetiminin bu kararını reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Taha, İsrail'in terör listesine aldığı grupların, bu ülkenin "ırkçı politikalarını ve Filistin halkına yönelik ihlallerini teşhir etmeye çalışan Filistinli STK'lar" olduğuna vurgu yaptı.

Taha, Avrupa ülkelerinin yaptığı ortak açıklamayı İsrail'in yaptığı ihlalleri durdurması için baskı yönünde bir adım olarak değerlendirerek, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini, işlediği suçlardan dolayı Tel Aviv yönetimini sorumlu tutmaya çağırdı.

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in Dışişleri Bakanları dün, İsrail'in geçen yıl, Filistin'de faaliyet gösteren 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine dahil etme kararına tepki göstererek, İsrail'in hedef aldığı kuruluşlara destek açıklamasında bulunmuştu.

Ortak yazılı açıklamada, terörizm suçlamasının büyük bir ciddiyet ve titizlikle yapılması gerektiği belirtilerek, "İsrail, terör örgütleri olarak tanımladığı sivil toplum kuruluşlarına dair politikamızı gözden geçirmemizi gerektirecek önemli bir bilgi sunmadı." ifadesi kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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