Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor - Son Dakika

Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor

03.12.2020 21:49
Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor, System.String[]

Hamas, Bahreyn'in Batı Şeria'da İsrail işgali altında olan bölgelerde üretilen ürünleri "İsrail malı" kabul etmesini kınadı ve bunu, "Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer almak" olarak nitelendirdi.

Hamas, Bahreyn'in Batı Şeria'da İsrail işgali altında olan bölgelerde üretilen ürünleri "İsrail malı" kabul etmesini kınadı ve bunu, " Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer almak" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zuhri, "Bahreyn Ticaret Bakanı'nın açıklamaları, ülkesinin işgal bölgesinin ürünlerine yönelik tavrı, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer aldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zeyyani'nin açıklamalarını kınayan ve Bahreyn halkını, hükümete baskı yapmaya çağıran Zuhri, "Filistin halkına yönelik alçaltıcı ve düşmanlık dolu tavırdan vazgeçilmesini" istedi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" kabul edeceklerini ve ayrı etiket kullanmayacaklarını söylemişti.

ABD de geçen ay Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bu bölgelerden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenebileceğini duyurmuştu.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etmiyor.

Daha önce hiçbir Arap ülkesi yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri "İsrail malı" olarak kabul etmemişti.

Filistin, Bahreyn, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor - Son Dakika


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