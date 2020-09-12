Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti - Son Dakika

Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti

Filistin'de Hamas liderliğinde düzenlenen protestoda Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterildi.

Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti, System.String[]

Filistin'de Hamas liderliğinde düzenlenen protestoda Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Duyurunun ardından Arap dünyasında birçok ülke ve örgüt karara tepki göstermişti. Filistin'in Gazze kentinde bulunan Deyr al-Balah bölgesinde Hamas liderliğinde düzenlenen protestoda onlarca Filistinli İsrail ve Bahreyn arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi. Protestocular, gösteriler sırasında Bahreyn Kralı Hamad Bin Eissa, ABD Başkanı Donald Trump, BAE Kralı Muhammed Bin Zayed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe verdi.

Hamas lideri Maher Al-Hawli yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bu protesto ile normalleşme projesini kınadıklarını aktarırken, "normalleşme virüsünün" Filistinlilerin haklarını ve istikrarlarını korumalarına engel olmayacağını vurguladı. Arap ve İslam ülkelerini İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler karşısında durmaya çağıran Al-Hawli, "Hedeflerimize ulaşmaya ve normalleşme ile mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZZE

Filistin, Bahreyn, İsrail, Hamas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti - Son Dakika


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