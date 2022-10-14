Gazze 'nin Han Yunus kenti ve Cebaliya Mülteci Kampında, son günlerde gerilimin tırmandığı Kudüs'le dayanışma için iki ayrı gösteri düzenlendi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi - Son Dakika

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