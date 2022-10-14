Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'le yeni bir silahlı mücadele aşamasına girildiğini söyledi.
Gazze'nin Han Yunus kenti ve Cebaliya Mülteci Kampında, son günlerde gerilimin tırmandığı Kudüs'le dayanışma için iki ayrı gösteri düzenlendi.
Gösterilere katılan yüzlerce Filistinli, Kudüs halkıyla dayanışma mesajları içeren dövizler taşıdı ve İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde Kudüs ve Batı Şeria'da öldürdüğü gençlerin fotoğraflarını taşıdı.
Son Dakika › Güncel › HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi - Son Dakika