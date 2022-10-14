HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi - Son Dakika
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HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi

14.10.2022 18:20

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'le yeni bir silahlı mücadele aşamasına girildiğini söyledi.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'le yeni bir silahlı mücadele aşamasına girildiğini söyledi.

Gazze'nin Han Yunus kenti ve Cebaliya Mülteci Kampında, son günlerde gerilimin tırmandığı Kudüs'le dayanışma için iki ayrı gösteri düzenlendi.

Gösterilere katılan yüzlerce Filistinli, Kudüs halkıyla dayanışma mesajları içeren dövizler taşıdı ve İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde Kudüs ve Batı Şeria'da öldürdüğü gençlerin fotoğraflarını taşıdı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAN YUNUS - Hamas: Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'e karşı yeni bir aşamaya girildi - Son Dakika
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