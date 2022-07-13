Hamas: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor - Son Dakika
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Hamas: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor

13.07.2022 01:32
Hamas: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'ya gerçekleştireceği turun, Filistin davası pahasına İsrail'e hizmet edeceğini savundu.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'ya gerçekleştireceği turun, Filistin davası pahasına İsrail'e hizmet edeceğini savundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği birkaç günlük temasların, "Siyonist projeyi koruma amacıyla bölgesel bölünmeleri derinleştirebileceğini" söyledi.

ABD başkanlarının bugüne kadar bölgeye yaptıkları ziyaretlerin hepsinin temel amacının, İsrail çıkarlarına hizmet etmek olduğunu savunan Kasım, "ABD Başkanı Biden'ın ziyareti, Filistin davası pahasına bölgedeki İsrail çıkarlarına hizmet etmekten başka bir şey değildir." dedi.

İsrail ve ABD'nin politikalarına karşı direniş gruplarına safları birleştirme çağrısı yapan Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden'ın ziyareti sırasında İsrail'in yer alacağı askeri ittifakların kurulması ve İsrail-Arap normalleşmesinin genişletilmesi, hem Filistin davasına hem de Orta Doğu bölgesinin ulusal çıkarlarına karşı stratejik bir tehlikedir."

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor - Son Dakika
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