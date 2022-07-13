Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek

13.07.2022 15:40
Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek

GAZZE, 13 Temmuz (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi (Hamas) Çarşamba günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşan Ortadoğu ziyaretinin Filistin davasının ilerletilmesine yardımcı olmayacağını söyledi.

GAZZE, 13 Temmuz (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi (Hamas) Çarşamba günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşan Ortadoğu ziyaretinin Filistin davasının ilerletilmesine yardımcı olmayacağını söyledi. Gazze'deki Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ziyaretin "sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi. Biden Salı günü geç saatlerde İsrail'e gitmek üzere yola çıktı. ABD Başkanı, göreve başlamasından bu yana Ortadoğu'ya yaptığı ilk ziyarette, bölgeyle ilişkilerini yeniden ayarlamak için Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek. Kasım Amerikan politikalarının reddedilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu. İsrail ile Filistinliler arasında gerilim, İsrail'de son birkaç aydır yaşanmakta olan bir dizi ölümcül saldırının, İsrail'in bu saldırıların şüphelilerini tutuklamak için Batı Şeria'da hemen hemen her gün baskınlar düzenlemesine yol açtığı için yükselmiş bulunuyor.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinde 5 konu öne çıkacak ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinde 5 konu öne çıkacak Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Doğu, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement