Son Dakika Haberleri: Hamas Destekçilerinden Bitcoin Bağışlarını Arttırmalarını İstedi

Hamas Destekçilerinden Bitcoin Bağışlarını Arttırmalarını İstedi

1 saat önce

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları destekçilerinden bir kez daha Bitcoin ile bağış yapmalarını istedi.

Hamas Destekçilerinden Bitcoin Bağışlarını Arttırmalarını İstedi, System.String[]
Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları destekçilerinden bir kez daha Bitcoin ile bağış yapmalarını istedi.

Cryptocurrency News'in haberine göre yeni talep El Kassam Tugayları'nın hala devam eden 'Direnişi Destekle' kampanyasının bir parçası.

Hamas'ın bağış için Bitcoin'i tercih etmesi özellikle İsrail'in baskılarıyla yurtdışı bağış ve yardım kanallarının kapanmasının ardından geldi.

Katar'ın Nisan ayından itibaren örgüte tüm finansal yardımlarını keseceğini açıklaması Hamas için ciddi mali sorun anlamına geliyor. Katar 2012-2018 döneminde Hamas'a 1.1 milyar dolar yardım yapmıştı. Ayrıca yine örgütün en büyük destekçilerinden İran'ın da ambargolar nedeniyle Hamas'a para yollayamaması sıkıntıları arttırıyor.

Hamas, Şubat ayı başında ilk Bitcoin ile bağış çağrısını yapmış ve o dönemde sadece 2500 dolar toplayabilmişti. - Öz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Katar, İsrail, Hamas, Dünya
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